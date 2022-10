Palermo, disfatta contro la Ternana: nuovo tonfo rosa che fa malissimo

Una gara a senso unico che fa emergere come il Palermo, nelle ultime gare, non stia compiendo passi avanti anzi stia tornando indietro. "La squadra rosa - prosegue il quotidiano - è insicura, spaventata, non ha un gioco e nulla è servito tornare al 4-3-3 che sembra il più congeniale a questo gruppo. E ormai anche l'alibi del ritardo di preparazione non regge più, Corini lavora con questo gruppo da due mesi, anche gli ultimi acquisti dovrebbero avere avuto il tempo di capire cosa devono fare in campo. Invece giocatori come Saric e Stulac sono sembrati corpi estranei, Brunori non ha ricevuto una palla giocabile e ieri anche gli esterni Di Mariano e Elia non si sono mai resi pericolosi. Corini ha certamente le sue colpe, fino a ieri sera non è mai stato messo in discussione ma è davvero difficile capire cosa hanno in testa a Manchester".