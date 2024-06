Palermo-Dionisi, spazio a fantasia e giovani: si lavora per un calcio offensivo

Nei suoi ultimi cinque anni, il tecnico ex Sassuolo ha dimostrato una predilezione per un gioco proiettato in avanti.

Mediagol ⚽️ 5 giugno - 13:14

"Spazio alla fantasia e ai giovani, si lavora per un calcio offensivo". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e su Alessio Dionisi che, salvo inattesi colpi di scena, firmerà nei prossimi giorni il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. Un allenatore noto per il suo approccio offensivo al calcio, che spesso enfatizza il ruolo del trequartista e l'apporto degli esterni. "Nei suoi ultimi cinque anni, Dionisi ha dimostrato una predilezione per un gioco proiettato in avanti, con due obiettivi principali: valorizzare i giovani e affidare la leadership della squadra a un giocatore chiave", si legge.

Durante le sue esperienze a Venezia ed Empoli, Dionisi ha spesso utilizzato il 4-3-1-2, con il trequartista come fulcro del gioco. A Palermo, potrebbe riproporre questo schema, utilizzando Ranocchia dietro le punte. Al Sassuolo, invece, il tecnico ha dimostrato di sapersi adattare, utilizzando moduli come il 4-3-3 e il 4-2-3-1 per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'organico a disposizione. In tal senso, le prime operazioni di mercato del Palermo targato City Football Group saranno indicative, con Dionisi che potrà già contare su un nucleo di giovani talenti in organico come Desplanches, Lund, Diakité, Vasic e Ranocchia.