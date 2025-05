Palermo, Dionisi: “Il Cesena ha qualità. Vogliamo rimanere dentro ai playoff”

L'ex Sassuolo ha parlato della sfida e di come affrontarla dopo la grande delusione contro il Sudtirol : "Sconfitta di giovedì? Non c'è tempo neanche di pensare a quello che è stato , anche se dovremmo analizzarlo perché è stata una partita non positiva nel risultato e nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Però dobbiamo pensare alla prossima , dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare positività e mettere dentro tutto nella prossima partita. Lotta Playoff? È molto equilibrata sotto di noi, è equilibrata intorno a noi e quindi lo sapevamo. Siamo lì in mezzo e qualcuna rimarrà dentro e qualcuna rimarrà fuori. Noi siamo dentro e vogliamo rimanere dentro ai play-off , domani ci giochiamo lo scontro diretto. Condizione della squadra? Ora ci alleneremo e poi lo valuteremo tra oggi e domani. Sono importanti questi giorni, ma è importante la testa , è importante la mentalità. Quello che ci è mancato nel secondo tempo non deve mancare nella prossima partita . Cesena ? Anche noi veniamo da una sconfitta, non conta quello che hai fatto, conta quello che metti dentro alla partita. Il Cesena è una squadra che ha delle qualità, ci ha reso la vita difficile all'andata e sta facendo un buon campionato come tutte le neopromosse. Nel primo campionato di B hanno grande entusiasmo, vuoi dalla piazza, vuoi dalla voglia di dimostrare e quindi sarà una partita difficile".

"Rispetto al girone d'andata mi aspetto una partita difficile, le squadre cambiano, mutano negli interpreti. Noi siamo cambiati in alcuni interpreti, loro anche, però l'identità loro non è cambiata. Sicuramente andare a giocare a Cesena non sarà facile. Ha caratteristiche tecniche importanti, ha giocatori rapidi e questo potrebbe metterci in difficoltà, dovremo essere più bravi di quanto siamo stati. Giocherà chi sta bene. Limitazione del settore ospiti? Questo è un peccato, perché ovviamente penalizza un po' i nostri sostenitori e mi dispiace, mi dispiace tanto perché in questo momento c'è bisogno dell'apporto di tutti come è stato ieri e purtroppo non abbiamo ripagato il pubblico del sostegno che hanno dato alla squadra per tutta la partita. Chi ci sarà ci sosterrà sicuramente, peccato che questo non sarà per tutti perché ci sono delle privazioni", ha concluso l'allenatore dei rosanero.