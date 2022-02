Palermo, dilemma tra i pali: Massolo una garanzia, adesso Pelagotti rischia il posto

il numero uno rosanero non dà più sicurezze, il ballottaggio con Massolo è sempre più aperto

È anche per queste ragioni che Silvio Baldini - come riportato dal quotidiano - starebbe pensando seriamente alla carta Massolo in vista della sfida contro la Juve Stabia . Il portiere arrivato in Sicilia nell'ultima finestra estiva di mercato non è stato impiegato tantissimo, ma quando è sceso in campo ha sempre ricoperto il ruolo con affidabilità e personalità, garantendo anche qualche clean sheet.

"La sensazione è che Pelagotti possa avere una chance contro la Juve Stabia per far ricredere molti e per cercare di conquistare il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, attraverso le prestazioni", prosegue il GdS, che concentra le sue attenzioni anche sulla promessa di un incontro per il rinnovo fatta a Pelagotti e al suo agente, Stefano Sorrentino, con il quale però il club non si è ancora incontrato. Tra incertezze sul campo e per il futuro, per Pelagotti potrebbe davvero arrivare l'ultima chance per dimostrare di poter ancora stare tra i pali del Palermo.