Palermo, digiuno di vittorie a Taranto: il successo rosanero manca dal 1978

Il rettangolo verde del 'Erasmo Iacovone' è un vero e proprio tabù per la compagine rosanero

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta gli occhi sui precedenti poco fortunati della compagine rosanero sul rettangolo verde di Taranto. L'ultima confronto avuto con la compagine pugliese sorride al club del capoluogo siciliano. Nel 2002 - in un match di Coppa Italia -, infatti, il Palermo spazzò via il Taranto con un netto 4-0 collezionato in quel del 'Renzo Barbera'. Ben diversa, invece, la questione per quel che riguarda le gare esterne.

I rosanero non calcano il rettangolo verde dello 'Iacovone' dal 1991, quando si arresero ad uno 0-1 deciso dall'autorete di Centofanti. Due o tre le ere calcistiche trascorse, ma il peso dei precedenti gioca alla volte un ruolo cruciale in questo tipo di sfide. "L'ultimo successo palermitano a Taranto risale al 1978, sempre in Serie B". Continua così il quotidiano, che sottolinea anche come l'incontro odierno tra i rosanero e i rossoblu sia solo il secondo incrocio nel campionato di Serie C.