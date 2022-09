Palermo, difesa work in progress: Corini cerca equilibri e solidità in retroguardia

Cercasi solidità ed equilibri in fase difensiva. Il Palermo di Corini è attualmente un cantiere aperto in cui si lavora sodo per cementare identità e certezze in seno ad un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione.

Non solo un problema di reparto come dimostra la dinamica dei gol subiti dal Palermo. Spesso la squadra ha fatto fatica a ricomporre adeguatamente la densità una volta perso il possesso della sfera, non sempre centrocampisti ed attaccanti esterni sono riusciti a garantire il giusto contributo in ripiegamento ed una granitica schermatura alla difesa. Buttaro si sta guadagnando con pieno merito la titolarità sul versante destro, Sala ha perso terreno sul fronte opposto dopo l'infortunio e Corini sta puntando molto su Mateju nel ruolo di esterno basso mancino. Nedelcearu e Bettella, ottimi interpreti ma entrambi destri, fanno fatica a dimenarsi da centrali di sinistra. Il rumeno ha fatto meglio con un mancino come Marconi al suo fianco, potenzialmente stesso ragionamento va fatto per l'ex Monza. Lancini sembra al momento in fondo alle gerarchie del tecnico tra i centrali difensivi, Devetak è un calciatore le cui attitudini e peculiarità sono ancora totalmente da scoprire. Stulac, Segre e Saric garantiscono personalità, geometria e dinamismo in zona nevralgica, ma devono trovare ancora sinergie e condizione. Anche due intermedi più di rottura e sostanza come Broh e Claudio Gomes potranno trovare spazio in mediana nel 4-3-3 di Corini. Senza dimenticare Samuele Damiani, tra i protagonisti assoluti nel reparto nel finale della scorsa stagione. Difesa ancora in regime di work in progress, fortunatamente rinfrancata dalla crescita del portiere Pigliacelli che è stato tra i migliori in campo nel match contro il Genoa.