Palermo, difesa sotto accusa: la linea a quattro non funziona

In due partite quattro i gol subiti: non era mai successo in questa stagione. Silvio Baldini alla ricerca di una soluzione

Mediagol ⚽️

"Il Palermo comincia a fare acqua: difesa sotto accusa". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. "Una difesa che sbanda nella forma e nella composizione. Un crollo verticale in due partite a prescindere dagli interpreti che riflette la fragilità di un modulo che torna a far ballare il Palermo esattamente come un anno fa", si legge. In questa annata, infatti, non era mai successo che il Palermo subisse quattro gol in due match di fila.

Prima della partita contro il Messina, il Palermo aveva incassato soltanto 16 gol in 22 gare, ovvero una media di 0,72 gol a partita. E se i rosanero prima potevano vantare la migliore difesa del Girone C, adesso sono scalati al secondo posto. "Il comune denominatore di questo regresso è senza dubbio la difesa a 4 che a Palermo nelle ultime due stagioni non ha mai attecchito, tranne in presenza di un centrocampo a tre", scrive la Rosea. Per i giocatori non adatti e per quel modulo (il 4-2-3-1) che già con Boscaglia non aveva funzionato.