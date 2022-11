Palermo, difesa da rivedere: limiti strutturali nel reparto, il mercato di gennaio…

Il cartellino giallo rimediato da Marconi a Cosenza gli costerà la squalifica e quindi l'assenza nella prossima sfida di campionato del Palermo al Barbera contro il Venezia. Il match contro i lagunari sarà potenzialmente l'occasione per il centrale scuola Inter, giunto in Sicilia nella sessione estiva di calciomercato, di provare a riconquistare una maglia da titolare. L'espulsione a Reggio Calabria, qualche eccesso di irruenza e alcuni problemi fisici, per Davide Bettella non è stato certo un avvio di stagione molto semplice. Tra i difensori rosanero è forse l'unico ad avere in dote nel suo bagaglio esplosività e rapidità utili a risultare performanti nell'uno contro uno al cospetto degli attaccanti avversari. Peculiarità che è mancata palesemente a Cosenza e non solo alla retroguardia di Corini, che soffre terribilmente se non adeguatamente schermata e protetta dal centrocampo. Quando il Palermo si allunga ed espone la linea difensiva a duelli individuali su azione manovrata, emergono i limiti strutturali di molti componenti del reparto. Lancini pare ormai fuori dai rada del tecnico rosanero, Accardi ha recuperato ma è ancora ai margini nelle gerarchie tecniche del mister di Bagnolo Mella. Buttaro è stato reinventato esterno basso di destra. Sovraffollamento sul binario mancino, con Crivello, Devetak e Sala a contendersi una maglia. L'ex Sassuolo, potenziale titolare nel ruolo, è stato fin qui avversato da vari problemi fisici. Il serbo si sta progressivamente integrando nelle dinamiche del calcio italiano, ma deve crescere sotto il profilo tattico e della continuità, Crivello è impeccabile sul piano professionale ma non costituisce per Corini la prima scelta. Sul fronte opposto, Mateju, che si era adattato a sinistra in precedenza con non poche difficoltà, sembrava in progressiva ascesa di condizione e rendimento, prima della prestazione opaca di Cosenza. Buttaro conferisce rapidità, tenacia e freschezza, ma paga dazio sul piano dell'esperienza. Doda e Peretti sembrano prossimi a cambiare maglia nella prossima sessione di mercato. Al netto dei margini di miglioramento, individuali e collettivi, urge reperire a gennaio qualche nuovo innesto nel reparto che elevi qualità e varietà di opzioni per il tecnico.