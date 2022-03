Palermo, difesa colabrodo lontano dal “Barbera”: Baldini ora prova a blindarsi

Porta chiusa a Catanzaro, poi otto reti subite in tre partite in trasferta. E domenica ci sarà almeno un cambio in difesa

Mediagol ⚽️

"Difesa colabrodo in trasferta, il Palermo ora prova a blindarsi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Sono otto i gol subiti dal Palermo in tre partite. Soltanto a Catanzaro, infatti, i siciliani sono riusciti a non incassare reti. Solo la Turris (dieci gol subiti) e la Vibonese (nove) hanno fatto peggio nelle ultime tre trasferte. Pertanto, "se si vuole dare una svolta al cammino 'on the road', i rosanero non possono che partire proprio da dietro, visto quel che dicono i numeri delle ultime settimane".

La media di Baldini, incluso lo 0-0 di Catanzaro, è di due gol subiti a partita lontano dal "Barbera". Ma non solo: "ogni volta la retroguardia palermitana traballa alla prima vera conclusione nello specchio della porta da parte degli avversari, che riescono così a concretizzare subito il vantaggio di giocare in casa. Questione di attenzione o questione di modulo?", si legge. Eppure, anche cambiando modulo, i risultati in trasferta sono rimasti sempre gli stessi.

Per i playoff, dunque, serve la svolta, che potrebbe arrivare domenica al "Partenio". Un campo ostico, contro una squadra che fra le propria mura amiche ha segnato ben sette gol nelle ultime tre partite, raccogliendo nove punti su nove. Un campo in cui l’Avellino va ininterrottamente a segno da dieci partite di fila. "La soluzione del rebus in trasferta, per il Palermo, può passare proprio dalla difesa", prosegue il noto quotidiano. Una difesa che, ancora una volta, subirà qualche cambio, alla luce della squalifica di Perrotta.