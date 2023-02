Palermo, difesa bunker: porta inviolata al Barbera nei primi 45′ da otto partite

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla curiosità statistica inerente alle porte inviolate del Palermo... nei primi 45' minuti dei match disputati al Renzo Barbera. Nel dettaglio, Pigliacelli non subisce gol nei primi tempi, disputati tra le mura di viale del Fante, da otto partite consecutive. Era il 23 ottobre e la prima frazione di gioco di Palermo-Cittadella si chiuse sul punteggio di zero a zero. Da lì una striscia di partite consecutive in cui i rosanero hanno approcciato ai secondi tempi in vantaggio o in parità. E, in virtù di questo score, la formazione di Corini è riuscita a ottenere 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, racimolando 15 punti sui 24 disponibili.