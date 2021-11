Palermo, difesa blindata: in casa zero gol subiti con Buttaro, Marconi e Perrotta

Con i tre difensori rosanero in campo, il Palermo ha incassato zero gol al "Barbera" e appena uno in trasferta

"Il Palermo blinda la difesa in casa con Buttaro, Marconi e Perrotta". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte di recente dalla squadra di Giacomo Filippi. Sono zero i gol incassati dal Palermo fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" con Buttaro, Marconi e Perrotta in campo. Solo uno in trasferta contro il Monterosi Tuscia. "Un vero e proprio bunker, costruito sulle spalle di un classe 2002, di un centrale mancino riadattato in mezzo e di quello che è stato il principale innesto sul mercato per il pacchetto arretrato", si legge. E quando uno dei tre è mancato, il reparto arretrato ha dato meno certezze. Chi ha patito maggiormente gli infortuni è Ivan Marconi. E senza il centrale ex Monza, il Palermo ha subito otto gol su undici. La vera sorpresa, invece, è proprio il giovane talento scuola Roma, approdato alla corte di Filippi nel corso della sessione estiva di calciomercato e punto fermo della difesa rosanero. E' in casa che il trio ha dato fin qui il meglio di sé. Lì dove torneranno a giocare sabato pomeriggio contro la Paganese.