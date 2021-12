Palermo, dicembre horror: 4 i punti conquistati, ritmo non da promozione

Nel mese di dicembre il Palermo ha collezionato meramente quattro punti nel Girone C di Serie C, un ritmo non da salto di categoria

Mediagol (nic) ⚽️

"Un dicembre da incubo. Se il Palermo non è la squadra peggiore della C nell'ultimo mese, è per la zampata di Brunori a pochi minuti dal termine contro il Monopoli", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui risultati conseguiti dai rosanero negli ultimi trenta giorni.

Nelle ultime cinque partite di campionato, il Palermo ha collezionato quattro punti figli della già citata vittoria contro la squadra di Colombo e del pareggio contro la capolista Bari. Per il resto, tre sconfitte rispettivamente contro Picerno, Catania e Latina. La compagine sicula ha fatto gli stessi punti di Campobasso, Fidelis Andria, Paganese e Vibonese, squadre che stazionano nella zona play-out del Girone C di Serie C.

"La corsa alla vetta appare ormai un miraggio e le avversarie per i posti nella fase nazionale dei play-off sono lì, in agguato, se non davanti", si legge sul Gds. La debacle di Picerno poteva essere considerato un incidente di percorso, date le due precedenti vittorie maturate in esterna ma le sconfitte contro Catania e Latina non lasciano ombra di dubbio circa le difficoltà tangibili dei rosanero ad imporsi lontani dalle propria mura amiche.