Palermo, dicembre e le sfide della verità: da Monopoli e Catania fino al super Bari

Il mese di dicembre sarà decisivo per il Palermo di Giacomo Filippi, con tre sfide che potrebbero indirizzare le sorti del campionato dei rosa

"Un mese per giocarsi tutto. Il futuro del Palermo inizia domani, con un dicembre alle porte che avrà in dote tre «doni» difficili da scartare. Non sono oro, incenso e mirra, ma Monopoli, Catania e Bari, ovvero le tre avversarie contro cui i rosa capiranno quali saranno i prossimi passi da compiere". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul mese di fuoco che attende il Palermo di Giacomo Filippi .

"Dicembre, però, è soprattutto il mese del derby. Considerare il Catania l’avversaria più «morbida» sulla carta fa capire quanto sia complicato questo tris di partite che chiuderà il girone d’andata per il Palermo". Prosegue in tal senso il quotidiano, che spiega come nonostante il momento societario non sorrida alla compagine etnea, il Catania non si può considerare un avversario facilmente battibile. Specialmente al 'Massimino', i rossoazzurri non hanno mai mostrato i segni di una squadra 'cuscinetto' da poter prendere sottogamba. Ci sarà poi l'incentivo 'derby' a far scattare la scintilla dell'incontro, da sempre ricco di battaglie agonistiche e storie calcitsiche da raccontare.