Palermo, diatriba con il Comune per la concessione del “Barbera”: due incontri in programma, le ultime

Prosegue la diatriba tra comune di Palermo e la società rosanero sulla questione stadio.

Nella giornata di oggi, è in programma un incontro tra i vertici del club di viale del Fante e la settima commissione consiliare. “Ennesimo capitolo di una vicenda che non trova soluzione”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Al centro della questione, il canone di locazione previsto dalla bozza di contratto. Una cifra (poco più di 341 mila euro annui) ritenuta troppo alta dal Palermo, che starebbe “valutando la possibilità di non siglare l’accordo”, si legge.

“Questa ipotesi ha causato nella seconda commissione un’accesa diatriba […]. Incalzato dalle domande dei consiglieri Fabrizio Ferrara (Forza Italia) e Giulia Argiroffi (Oso), l’assessore al Bilancio Roberto D’Agostino ha parlato anche della possibilità di intraprendere azioni legali in caso di mancata intesa sul canone relativo all’utilizzo dell’impianto nella scorsa stagione. Canone che, come si evince dal quarto punto del bando con cui è nata la Ssd Palermo, è quello previsto dalla convenzione stipulata nel 2011 con l’Us Città di Palermo, ovvero 315 mila euro annui. Sul perché il Comune non abbia chiesto alla società il pagamento di questa somma, l’assessore D’Agostino ha fatto riferimento a non precisate spese sostenute dal ‘nuovo’ Palermo, tali da compensare la tariffa”, prosegue il noto quotidiano generalista.

Nel corso del summit, in cui si parlerà della nuova convezione che dovrebbe legare il Palermo all’impianto di viale del Fante per i prossimi sei anni, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola ribadirà con ogni probabilità la posizione della società, che giudica eccessiva la tariffa richiesta. Domani, inoltre, è previsto un altro incontro tra la dirigenza del Palermo e i capigruppo del consiglio comunale. “Per il Palermo, la perizia che ha portato ad indicare la tariffa annua di 341.150 euro non tiene conto del fatto che lo stadio, in sé, non ha un valore commerciale come un normale immobile. Due visioni distanti, quella del club e quella del Comune, che tramite il sindaco Orlando ha ribadito l’impegno nel completare tutto l’iter nei termini previsti dalla Covisoc (entro il 29 luglio). Le prossime 48 ore saranno quelle della resa dei conti”, conclude.