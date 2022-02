Palermo, Di Piazza replica a Mirri: “Azioni legali per tutelare me e la società”

Le dichiarazioni di Tony Di Piazza, a proposito del sequestro delle quote di Hera Hora decretato dal Tribunale di Catania, in risposta alle parole di Dario Mirri, patron del Palermo

Queste le dichiarazioni di Tony Di Piazza , a seguito del a seguito del comunicato del Palermo riguardante l'esito del secondo grado di giudizio relativo alla querelle dell'imprenditore italoamericano con il patron del club di Viale del Fante, I legali dell'ex vicepresidente rosanero avevano presentato richiesta di sequestro preventivo dei beni di Hera Hora, richiesta rigettata dalla sentenza di primo grado. In seguito alla presentazione del ricorso avverso al rigetto da parte dell'immobiliarista italostatunitense, Il Tribunale di Catania ha disposto in appello il sequestro conservativo delle quote della società Hera Hora per il valore di 2,5 milioni di euro.

"Come già accaduto in primo grado, quando erano state rigettate le istanze di ItalPlaza Sports, Tony Di Piazza, senza entrare nel merito, prende atto della odierna sentenza emessa da un collegio di tre giudici con la presenza del Presidente del Tribunale di Catania e ricorda che le azioni giudiziarie, a cui purtroppo è stato, e sarà, costretto ad avviare, hanno come unico fine la tutela della propria posizione di creditore, e quella della società Palermo FC da iniziative e comportamenti tutt'altro che lineari. Incidentalmente, osserva che il Tribunale nell’accoglimento totale delle proprie ragioni, ha letteralmente ribaltato il verdetto di primo grado, tra l’altro affermando che : “Hera Hora non solo non ha provveduto alla liquidazione della quota di Italplaza, preannunciando l’intenzione di impugnare la stima, ma ha apertamente ed ingiustificatamente violato l’art.2473, c.IV, cpc, fornendo dello stesso un’interpretazione assolutamente opinabile e manifestando la chiara volontà di rinviare ‘sine die’ il pagamento di quanto dovuto"