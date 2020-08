Palermo, Di Piazza e le parole al miele su Boscaglia: “All’altezza di portare la squadra dove merita”

Palermo-Boscaglia, trovata l’intesa.

Nella giornata di ieri, il tecnico ex Trapani è giunto nel capoluogo siciliano per incontrare l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini, con l’obiettivo di scogliere i nodi che hanno tenuto a lungo in stallo la trattativa. Ma dopo un summit di circa tre ore, le due parti in causa hanno trovato un accordo di massima sia per quanto riguarda l’entità del contratto che la caratura del progetto tecnico. L’attesa fumata bianca, dunque, è vicina, con l’allenatore originario di Gela che – salvo inattesi colpi di scena – una volta risolto il contratto che lo lega attualmente alla Virtus Entella, firmerà un biennale con i rosanero e sarà il nuovo allenatore del nuovo Palermo targato Hera Hora.

VIDEO Palermo, l’annuncio di Sagramola: “Boscaglia? Intesa trovata”

Nel frattempo, l’orma ex vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, attualmente socio del club rosanero al 40%, sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, ha detto la sua sull’ingaggio di Roberto Boscaglia, esprimendo gioia e soddisfazione per il lavoro svolto dai vertici manageriali della società rosanero: “Mi sembra una scelta felice perché reputo Boscaglia un allenatore all’altezza di portare il Palermo dove merita. Ovviamente aspettiamo che si trovi l’accordo su ogni fronte, ma spero che non sorgano complicazioni. In fondo, si tratta di una soluzione che conviene a tutti. Entella compresa”, si legge.

VIDEO Palermo, Nastasi in sede: il collaboratore di Boscaglia e l’incontro con Castagnini

Adesso, dunque, non resta che aspettare che il tecnico gelese ufficializzi l’addio alla Virtus Entella dopo due stagioni trascorse a Chiavari, per cominciare a lavorare con la squadra del Palermo a partire dal ritiro pre-campionato la cui data ancora non è stata ufficializzata, ma con tutta probabilità inizierà dopo Ferragosto.