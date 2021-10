Palermo, Di Marzio tuona: “Ai rosa manca la personalità, a gennaio servono modifiche”

L'ex tecnico del Palermo nella stagione 1991/92 Gianni Di Marzio ha parlato delle difficoltà dei rosanero di Giacomo Filippi nel fare punti lontano dal 'Renzo Barbera'

Queste le parole di Gianni Di Marzio, ex tecnico del Palermo nella stagione 1991/92 intervenuto in merito all'altalenante inizio di stagione dei rosanero nel campionato di Serie C. Ad un rendimento quasi del tutto invidiabile tra le mura amiche del 'Renzo Barbera', si sono susseguite numerose debacle esterne con prestazioni da film dell’orrore e risultati altrettanto eclatanti. L'ultimo k.o in trasferta maturato per 3-0 contro la Turris, ha fatto riflettere non poco l'intero ambiente del club di Viale del Fante, non ancora riuscito ad inanellare il primo successo lontano dal capoluogo siciliano. Intervistato alle colonne odierna de La Repubblica, Di Marzio ha provato a spiegare il fenomeno della scheggia impazzita targato rosanero, sottolineando alcuni aspetti relativi all'atteggiamento dell'intera squadra sul campo.