Palermo: Di Mariano, Valente e Buttaro sognano il rientro con lo Spezia. Le ultime

Lavoro specifico a Torretta per i tre rosanero fermi attualmente ai box.

Il Palermo è tornato in campo nella giornata di ieri. Gli uomini di Eugenio Corini hanno svolto una seduta mattutina a Torretta: attivazione e sprint, esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Non si sono allenati con il resto della squadra Francesco Di Mariano, Nicola Valente e Alessio Buttaro. Per loro "le somme verranno tirate alla ripresa