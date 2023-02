Palermo, Di Mariano il “profeta in patria”: miglior assist-man ma il gol non arriva

Il quotidiano sottolinea come l'ex Lecce e Venezia sia ancora al centro del progetto rosanero ma, allo stesso tempo, il tecnico Corini vorrebbe vedere qualcosa in più da parte sua. L'arrivo di Gennaro Tutino nella passata finestra di calciomercato invernale va a creare sana competizione nel reparto. Infatti, l'ex Cosenza e Napoli è riuscito ad ottenere la sua prima maglia da titolare nello scorso turno di Serie B contro il Frosinone, incantando con una rovesciata e recuperando un pallone prezioso per Valerio Verre che ha illuminato il "Barbera" con un gol da centrocampo. Solamente una rete siglata al Pisa fino a questo momento per Di Mariano ma anche tre assist che lo portano ad essere il miglior "suggeritore" della squadra insieme a Nicola Valente. "In carriera non è mai stato un vero e proprio bomber: nella sua migliore stagione ha realizzato otto gol in 29 gare con la maglia del Venezia", sottolinea l'articolo.