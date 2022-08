Palermo, Di Mariano: “Esordio amaro ma emozionante. Onoreremo tutti questa maglia”

Francesco Di Mariano ha fatto il suo esordio con la maglia rosanero nell'anticipo della terza giornata di Serie B tra Palermo ed Ascoli . L'ingresso del numero 10 di Eugenio Corini non è tuttavia bastato a ribaltare il risultato in favore dei marchigiani. Questo il commento su Instagram dell'ex Lecce, palermitano di nascita, riguardo alla sua prima partita con il club siciliano:

il nome e il numero che portiamo dietro la maglia non è più importante del nome della città che portiamo davanti.. per questa maglia tutti abbiamo una responsabilità.. per questo popolo per questa piazza, per questo storico club. Ci saranno altri momenti difficili, ma tutti insieme con entusiasmo e orgoglio dobbiamo onorare questa maglia.