Palermo, Di Mariano e il sospiro di sollievo: ecco i tempi di recupero

"Un sospiro di sollievo riguardo la condizione di Francesco Di Mariano". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulle condizioni del numero 10 rosanero, uscito in barella al minuto trentatré della gara contro il Parma. "In un primo momento la situazione era apparsa al limite e molto grave: il numero dieci riceve palla sull’esterno, stoppa e si accentra fornendo un assist a Mancuso, ma Estevez entra durissimo e in ritardo abbattendo il rosanero che scoppia in lacrime temendo il peggio. Anche i compagni sono rimasti allibiti, con Gomes che ha tenuto le mani nei capelli fino all’arrivo dei soccorsi", sottolinea il noto quotidiano.