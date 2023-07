Palermo, Di Mariano con la maglia Puma 2023/2024: “Essere palermitano è un orgoglio”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo, Francesco Di Mariano, in collegamento dal Trentino per la presentazione della prima maglia Puma per la stagione 2023/2024.

Evento suggestivo organizzato dal Palermo F.C. nella storica piazza della splendida borgata marinara di Mondello . Occasione per presentare la nuova maglia ufficiale Home della Puma che indosserà la squadra di Corini nel campionato di Serie B 2023-2024 . In collegamento dal ritiro di Ronzone , l'attaccante rosanero Francesco Di Mariano ha salutato e ringraziato i numerosi tifosi rosanero giunti sul posto soffermandosi su cosa significhi per un palermitano giocare al Renzo Barbera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il ritiro sta andando molto bene, i nuovi si stanno integrando al meglio. Stiamo lavorando per farci trovare pronti. Io l’ho sempre detto, per me essere palermitano è un orgoglio. Giocare al Barbera è significativo per un palermitano, giochiamo sempre con il dodicesimo uomo in più. Volevo ringraziare i tifosi che fanno chilometri per seguirci anche in trasferta”.