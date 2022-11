“Palermo di ferro”, Corini ritrova la difesa: tre partite senza incassare gol

"Palermo di ferro". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla "difesa ritrovata"."La difesa fa la differenza. Quanto meno in Serie B. Basta guardare la classifica per rendersene conto". In vetta, infatti, c'è al momento il Frosinone, la squadra che fin qui ha incassato meno reti (7). Seguito da Reggina e Genoa, che sono seconde anche nella classifica dei gol subiti (10). Il Palermo, che di gol ne ha incassati 15, ha ripreso a vincere ed a rilanciarsi proprio da quando ha smesso di subire gol.