Palermo, depositato il contratto di Veroli: si attende l’ufficialità

Il Palermo ha il suo nuovo difensore. Dopo settimane di voci, Davide Veroli si può considerare a tutti gli effetti un calciatore rosanero: malgrado l'ufficialità non sia ancora arrivata, consultando il sito ufficiale della Lega Serie B, il contratto del giovane centrale è stato depositato. Si attende il comunicato da parte del club, ma il 2003 è ormai un nuovo calciatore del Palermo.