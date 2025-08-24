Il Palermo ha iniziato al meglio il suo campionato, battendo 2-1 la Reggiana davanti a un "Renzo Barbera" gremito. La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha offerto una prestazione convincente, fatta di impegno, sacrificio e determinazione: caratteristiche che, nella passata stagione sotto la guida di Alessio Dionisi, erano spesso mancate.
IL COMMENTO
Palermo, debutto vincente al Barbera: ottima prestazione e 2-1 alla Reggiana
PRIMO TEMPO—
La partita si apre con una Reggiana aggressiva che nei primi cinque minuti mette in difficoltà i rosanero, senza però creare vere occasioni da gol. Al 9’, un cross di Pierozzi dalla destra trova Brunori, che insacca ma in posizione irregolare: rete annullata.
Il Palermo non si abbatte e continua a spingere, trovando però sulla sua strada un ottimo Motta, decisivo in più di un’occasione. Al 31’, la scena si ripete: Pierozzi serve un cross preciso e questa volta è Pohjanpalo a svettare di testa e battere il portiere granata con un colpo imperioso. Il primo tempo si chiude con il Palermo in vantaggio 1-0 e una prestazione convincente. Pierozzi, Ranocchia e Pohjanpalo i migliori in campo tra i siciliani.
SECONDO TEMPO—
Nella ripresa il Palermo continua a spingere, ma a sorpresa la Reggiana trova il pareggio: Tavsan conclude e una deviazione di Bani mette fuori causa Bardi. Lo shock dura poco: appena due minuti dopo Pierozzi batte Motta dopo un'azione di pregevole fattura, riportando i rosanero avanti. Il Palermo, forte del nuovo vantaggio, cerca di chiudere il match, ma l'estremo difensore dei granata continua a opporsi con parate importanti. Nonostante ciò, la squadra di Inzaghi non corre rischi significativi e controlla fino al fischio finale, conquistando i primi tre punti della stagione. Grande entusiasmo tra i tifosi rosanero, che già guardano con fiducia al prossimo impegno casalingo contro il Frosinone, quando il Barbera si preannuncia nuovamente pieno.
