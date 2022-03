Palermo, De Rose stakanovista: tra gli instancabili anche Valente e Lancini

Francesco De Rose e Nicola Valente sono una presenza costante nell'undici titolare di Silvio Baldini, così come Edoardo Lancini

"De Rose stakanovista, tra gli instancabili pure Valente e Lancini". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle scelte di Silvio Baldini . Con l'arrivo del tecnico toscano in Sicilia, nessuno nel Palermo ha giocato più del capitano Francesco De Rose , impiegato per 765 minuti sugli 810 totali. Schiarato quasi sempre dal primo minuto, salvo partire dalla panchina in occasione della gara contro il Foggia , durante la quale è entrato già nel primo tempo.

"Una presenza imprescindibile nello scacchiere tattico di Baldini, che anche oggi non rinuncerà al proprio uomo di maggiore esperienza in mezzo al campo", si legge. Un altro "fedelissimo" è Nicola Valente, scavalcato da De Rose per soli due minuti di gioco in più: 763 contro i 765 dell'ex Reggina. "Un elenco al quale avrebbe potuto prendere parte anche Lancini, se solo il centrale non fosse stato costretto a dare forfait nella trasferta di Campobasso per squalifica", prosegue il noto quotidiano. Sempre titolare quando Baldini lo ha avuto a disposizione, con l'allenatore originario di Massa che non lo ha mai tolto dal campo. Questo lo porta a quota 720 minuti disputati nel 2022, una media esatta di 90 minuti a partita.