Palermo, De Rose salta la sfida contro il Monopoli: centrocampo da reinventare. Le ultime

“Palermo, centrocampo da reinventare”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori su Monopoli-Palermo. Chi salterà certamente la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” è Francesco De Rose. Il centrocampista ex Reggina, diffidato e ammonito nel corso del match contro la Paganese, dovrà scontare un turno di squalifica.

Il primo candidato alla sostituzione è Moses Odjer. Una soluzione che permetterebbe al tecnico rosanero Giacomo Filippi di continuare a giocare con una mediana a due. Per gran parte del girone d’andata, infatti, il Palermo ha giocato con Odjer in campo col 4-2-3-1. Col 3-4-3, però, il ghanese non è mai stato utilizzato fin qui dal primo minuto.

Alle spalle di Odjer, due le possibile alternative: Martin e Broh. “In entrambi i casi per i rosanero potrebbe aprirsi la strada di un ritorno al passato, con una linea a tre che possa prevedere l’utilizzo di tutti e due, insieme a Luperini“, si legge. Inoltre, la squalifica di De Rose porterà con ogni probabilità all’utilizzo della trentesima formazione diversa in altrettante partite di campionato.