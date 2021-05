Palermo, De Rose il faro playoff: “Siamo cresciuti, credo nella Serie B. Filippi e la Juve Stabia, vi dico tutto”

Leader tecnico e carismatico, ago della bilancia in zona nevralgica nello svolgimento delle due fasi.

Francesco De Rose, interno completo e dinamico ex Reggina, ha conferito linearità, fosforo e sostanza al centrocampo del Palermo divenendo legittimamente faro catalizzatore della manovra e riferimento imprescindibile per la squadra rosanero. Protagonista di una prestazione monstre nel primo turno dei playoff contro il Teramo al “Renzo Barbera”, il calciatore si racconta in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”.

LEADER A CENTROCAMPO – “Prestazione top contro il Teramo? Lascio giudicare gli altri. Spero di farne altre ancora migliori. Sono venuto qua con l’intento di portare il Palermo nelle categorie che gli competono, però io come gli altri abbiamo bisogno di prestazioni di gruppo per competere a un certo livello e sono contento che pian piano siamo cresciuti insieme sperando di migliorare ancora. Io un leader? Credo sia una mia caratteristica, ma non perché ne sappia più di altri, solamente perché amo curare i dettagli e so che le partite spesso si vincono per questo. Cerco di aiutate soprattutto i più giovani e mi piace spendermi per i compagni, una parola in più a volte può spingere a fare meglio. Quanto è cresciuta la squadra da gennaio? Tanto, sotto tutti i punti di vista, avevo trovato una squadra un po’ spenta a livello di animo, forse anche per le conseguenze legate al Covid. È sicuro che, per le caratteristiche di ognuno di noi, questa è una squadra forte. Da sole non bastano, bisognava lavorare anche a livello mentale e fisico”.

FILIPPI E RINVIO PLAYOFF – “Filippi ha i suoi meriti, bisogna dargliene atto, perché ha fatto ottimi risultati, la sua media punti è sotto gli occhi di tutti. Non che Boscaglia non avesse fatto bene. Purtroppo siamo giudicati dai risultati e per adesso sono dalla parte di Filippi. Rinvio playoff? Può essere un vantaggio, in questo rush finale abbiamo speso molte energie. Inoltre si può preparare meglio la partita, se mettiamo dentro anche il viaggio della trasferta sarebbe stato tutto più frenetico. Giocando subito avremmo potuto sfruttare l’adrenalina della vittoria sul Teramo. Conosco bene le squadre di Padalino, l’ho avuto come allenatore a Matera. Gioca un bel calcio, molto organizzato. Io però in questi playoff temo soltanto il Palermo, perché siamo veramente forti e siamo cresciuti tanto. Solo noi possiamo farci del male, con grande rispetto per al Juve Stabia che ha fatto una gran campionato.

SOGNO SERIE B – ” Credo nella Serie B? Certo, non abbiamo niente di meno rispetto agli avversari. Dico che la partita più difficile sarà quella con la Juve Stabia, poi dalla fase nazionale le gare sono andata e ritorno e lì possiamo giocarcela meglio rispetto alla gara secca. Cambiare formula dei palyoff in corsa per il Covid? Beh allora facciano i playoff a modo loro. Così si snatura tutto, per noi sarebbe più penalizzante». Questa è stata la prima riflessione che ho fatto. Se avessimo avuto questo assetto fin dall’inizio avremmo ottenuto risultati superiori e chissà cosa sarebbe potuto succedere. Questo gruppo aveva soltanto bisogno di serenità. Potevo arrivare già in estate? Ci siamo andati vicino, ma la Reggina mi ha ritenuto incedibile così come il tecnico Toscano. Dopo il suo esonero sono cambiati gli scenari e a me non piace restare nei posti da spettatore. Mi ritengo ancora un giocatore nel pieno della forma, al di là del rispetto che ho per la Reggina che mi ha regalato tante soddisfazioni in carriera, l’ultima la promozione in B della scorsa stagione. Vincere ancora e fare il bis? Se non l’avessi come obiettivo non scenderei in campo. I playoff sono una lotteria e il primo turno ha regalato diverse sorprese, anche la Juve Stabia ha rischiato grosso”.