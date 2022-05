Palermo, De Rose ai box e il rientro di Accardi: i dubbi di Baldini verso l’Entella

Le ultime sul possibile undici titolare del Palermo per l'importante trasferta playoff di Chiavari contro la Virtus Entella

Il principale grattacapo del tecnico toscano è relativo a chi prenderà il posto dello squalificato Francesco De Rose in mezzo al campo. Il capitano ha preso un giallo pesante nel ritorno contro la Triestina e salterà come detto il match in terra ligure. Per sostituirlo sembra al momento aperta una corsa a due tra Damiani e Odjer, con la scelta che potrebbe probabilmente ricadere su chi, a detta dell'allenatore, starà meglio fisicamente. L'ex Empoli è subentrato nel secondo tempo della gara d'andata contro la Triestina, nel quale si è registrato un calo di tutta la formazione rosanero sul rettangolo verde del 'Nereo Rocco'. Non una coincidenza forse, nonostante il contesto di gara non fosse dei migliori per il centrocampista che si è ritrovato ad entrare in campo in una fase difficile della gara per la sua squadra.