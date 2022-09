Palermo, day 3 a Manchester: report dall’Etihad Campus. Domani il Nottingham Forest

Appuntamento speciale quest'oggi per la formazione rosanero e lo staff del club di viale del Fante, che dopo pranzo hanno effettuato un tour guidato all' Etihad Stadium , visitando le aree più esclusive della casa dei Citizens di Pep Guardiola .

La squadra allenata dal mister di Bagnolo Mella ha proseguito la preparazione odierna, effettuando in mattinata dei test fisici in palestra (valutazione della composizione corporea, valutazione muscolo-scheletrica e analisi del movimento e valutazione osteopatica). Nel pomeriggio la compagine rosa ha svolto lavoro tattico sul terreno di gioco di casa City. Domani alle 15 (ore locali) il Palermo svolgerà un allenamento congiunto all'Academy Stadium con il Nottingham Forest, formazione che milita nella Premier League inglese.