Palermo, Damiani ringrazia su Instagram: “Non potevo festeggiare in modo migliore!”

Damiani, marcatore del primo gol della vittoria del Palermo contro il Monterosi Tuscia, ha ringraziato i tifosi rosanero su Instagram

Samuele Damiani non poteva sognare un esordio migliore allo stadio "Renzo Barbera". Il centrocampista in prestito dall' Empoli ha realizzato il gol che ha aperto le marcature nella sfida contro il Monterosi Tuscia proprio nel giorno del suo compleanno.

Damiani ha ringraziato per l'affetto i tifosi rosanero tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Ringrazio tutti per i tantissimi auguri ricevuti, non potevo festeggiare in modo migliore! Avanti su questa strada"