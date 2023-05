Palermo, Damiani: “Non è finita come tutti sognavamo. Grazie ai tifosi”

Con il pareggio contro il Brescia e la contemporanea vittoria della Reggina, il Palermo non è riuscito a rientrare nella zona playoff. Nono posto per i rosanero, che hanno concluso la stagione senza la possibilità di potersi giocare l'accesso in Serie A. Il centrocampista Samuele Damiani ha commentato il finale di stagione sul proprio account Instagram. Ecco le sue parole: