Palermo, Damiani e Felici non ingranano: come recuperarli? Baldini…

Dopo l'inizio positivo e i gol messi a segno contro il Monterosi Tuscia, entrambi non hanno più brillato...

Mediagol ⚽️

"Damiani e Felici non ingranano. Come recuperarli?". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Sono approdati alla corte di Silvio Baldini nel corso della sessione invernale di calciomercato. Tuttavia, fin qui, non sono riusciti a lasciare il segno. Stiamo parlando di Mattia Felici e Samuele Damiani. "Impalpabile, ininfluente. Gli effetti del mercato rosanero di gennaio non si sono ancora visti. [...] L’andamento del campionato sta certificando ciò che era facilmente intuibile. La scelta di puntare su due giocatori soltanto, per di più reduci da lunghi periodi di inattività si è rivelata del tutto controproducente", si legge.

Nel dettaglio, Damiani non giocava una gara da otto mesi, mentre Felici - alla sua prima esperienza tra i professionisti - era fermo da ben due anni a causa di due interventi alla spalla e al piede. Eppure, al debutto con la maglia rosanero, sono riusciti a trascinare il Palermo, decidendo la gara contro il Monterosi Tuscia con un gol a testa. Poi, non sono più riusciti a brillare. "Entrambi continuano a fare fatica a inserirsi, soprattutto non hanno preso per mano la squadra proiettandola verso il vertice", scrive la Rosea.

Damiani in totale ha collezionato finora 423 minuti, partendo sei volte titolare e venendo sostituito quattro. Felici, invece, ha giocato appena 249 minuti, giocando titolare tre volte. Tre partite in cui il Palermo ha ottenuto due pareggi contro Catanzaro e Messina ed una sconfitta contro il Foggia. E da subentrato ha inciso soltanto con il gol al Monterosi. "Non è certo solo colpa dei due giocatori, del resto dopo lunghi periodi di inattività è anche normale, le responsabilità è indubbio che sono di chi li ha scelti". Ora Baldini ha un compito, quello di farli rendere al meglio. Damiani, d'altra parte, è un suo pupillo. "Deve trovare il modo riportarlo sui livelli di due anni fa. Un discorso che investe anche Felici", conclude il noto quotidiano.