Palermo, Damiani: “Baldini crede nella Serie A, City Group un plus. I nuovi…”

"Il riscatto era la prima cosa che volevo personalmente. Finalmente è avvenuto sono molto contento di essere passato a titolo definitivo al Palermo, società che già da prima era ambiziosa ma che ora con l'entrata del City Football Group mira a fare buone cose anche in ottica futura. Serie A? Come ci ha detto il mister uno degli obiettivi è quello di puntare alla promozione nella massima serie. Il mister ci crede e il suo obiettivo è quello di far credere anche a noi che questa impresa è possibile se lo vorremo tutti, e ci allena per trasferirci questo tipo di mentalità vincente. Potenzialità? Abbiamo già una base solida che si fonda sul gruppo e sull'amicizia creata. È arrivato qualche elemento importante e non so se arriverà ancora qualche altro tassello a puntellare l'organico a disposizione del mister. Quello che posso dire oggi è che siamo un gruppo di ragazzi in gamba che diamo e daremo tutto il meglio per questa maglia e al di là di chi arriverà in prestito o meno, sappiamo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni remando tutti dalla stessa parte. Il sold out nei playoff? Riempire il Barbera era un po' il nostro obiettivo lo scorso anno, quando venne qui la nazionale che fece il tutto esaurito il mister ci disse che questo era il nostro obiettivo, riportare tutta la gente di Palermo allo stadio e ci disse proprio «dobbiamo arrivare in finale con 35 mila persone che fanno il tifo per noi!». I tifosi in questo sono stati magnifici perché si son presentati in 35 mila fin dalla prima sfida dei playoff , trascinandoci poi partita dopo partita sempre con questa cornice incredibile di pubblico, ma Palermo si sa che è una piazza meravigliosa e incredibile sotto questo punto di vista poi chiaro che a me ha fatto male saltare la finale di ritorno contro il Padova per squalifica. Il fatto di aver vinto e di esser riusciti nell'impresa di riportare il Palermo in B ha comunque cancellato quelle brutte sensazioni di quando l'arbitro all'"Euganeo" mi aveva sventolato quel cartellino giallo. Adesso, io come il resto della squadra, non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione confidando che il pubblico possa darci il giusto supporto.