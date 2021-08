Palermo, Dall’Oglio ufficiale: l’ex Catania firma fino al giugno 2022

Altra ufficialità in casa Palermo. Jacopo Dall'Oglio, ex centrocampista di Catania e Brescia è ufficialmente un calciatore rosanero. Il giocatore classe 1992 ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al giugno 2022

Altra operazione in entrata ufficializzata in casa rosanero: Jacopo Dall'Oglio, centrocampista ex Catania e Brescia, approdato nel capoluogo siciliano già martedì 10 agosto per effettuare le visite mediche di rito, ha firmato il contratto che lo legherà al Palermo F.C. fino al giugno 2022. Il club rosa lo ha comunicato attraverso una nota diramta sui canali social e sul sito di ufficiale della società di viale del Fante.