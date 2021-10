Palermo, Dall’Oglio in diffida: le decisioni del giudice sportivo di Serie C

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo le gare disputate nell'ottava giornata di Lega Pro 2021-2022

Dopo l'8ªgiornata del campionato di Serie C, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dell'ultimo turno del campionato di Lega Pro 2021-2022. Scatta la diffida per il centrocampista del Palermo FC, Jacopo Dall'Oglio dopo l'ammonizione maturata nel corso della gara contro il Foggia, vinta per 3-0 dai rosanero. L'ex Catania - al suo quarto giallo stagionale -, dovrà fare molta attenzione sia in vista del gara interna contro la Virtus Francavilla - secondo turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 ottobre - che in considerazione del big match del 31 ottobre contro l'Avellino in programma allo stadio "Renzo Barbera".