Palermo, Dall’Oglio “+4”: incidente in allenamento e post Instagram dell’ex Catania

L'ex Catania, Jacopo Dall'Oglio subito protagonista in allenamento. Il centrocampista classe 1992 nel corso della seduta pomeridiana del "Barbera" ha rimediato un taglio sul sopracciglio sinistro, durante uno scontro fortuito con un compagno

Giorno di ufficialità quest'oggi per l'ex centrocampista di Brescia e Catania, Jacopo Dall'Oglio. Il classe 1992, che ha assicurato le sue prestazioni in seno al club di viale del Fante fino al giugno 2022, nel corso dell'allenamento pomeridiano in programma al "Renzo Barbera" è stato protagonista di un deciso scontro di gioco con un compagno di squadra, nel corso del quale ha rimediato un lieve infortunio al volto.