Palermo: dall’esonero di Filippi alla cessione del club rosa, le ultime

Ore caldissime in casa Palermo: dall'esonero di Giacomo Filippi alle ultime news concernenti la cessione del club rosa

"In realtà, la priorità degli argomenti in casa Palermo resta quella relativo all’ingresso in società del fondo con sede a Londra che da mesi è in trattative, tramite la banca d’affari Lazard, per rilevare una quota di maggioranza del club", si legge sul noto quotidiano. Negli ultimi giorni sembra che i contatti tra le parti si siano intensificati, dato lo scampato pericolo del sequestro di beni. Il cambio in panchina era tra una delle spese contemplate dal club rosa e, pertanto, il sempre più papabile esonero di Filippi non è mai stato legato ad una rivoluzione al vertice. "La scelta del cambio è il tentativo di di reagire al momento più brutto della stagione del Palermo. Il prossimo passo sarà quello di valutare come intervenire nel mercato di gennaio: gli obiettivi in entrata sono da due a tre innesti, ma anche altrettante partenze. Il nuovo allenatore darà le sue indicazioni", chiosa il noto quotidiano.