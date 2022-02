Palermo, dalla Vibonese al Bari: il calendario fino a fine stagione. Date e orari

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare dall'undicesima alla diciannovesima giornata del Girone C di Serie C. Il derby...

Mentre la squadra di Silvio Baldini prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato 12 febbraio al "Renzo Barbera", la Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare dall'undicesima alla diciannovesima giornata del Girone C di Serie C.