Palermo, dalla Spal fino a Cittadella: ogni mese un avvio shock in trasferta

Il Palermo soffre terribilmente gli avvii, ogni mese uno shock per i rosanero

⚽️

"Palermo, avvii shock: ogni mese ce n’è uno". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sui più recenti avvii shock della stagione. Gare in cui la squadra di Eugenio Corini parte male finendo più o meno in crescendo.

La formazione rosanero al Renzo Barbera ha dimostrato di essere più concentrata, attenta e solida in fase difensiva. Soprattutto in sede di approccio. Per quanto concerne le gare in trasferta, il discorso cambia. Dalla trasferta di Ferrara contro la Spal, passando per i match contro Perugia e SudTirol fino all'ultimo confronto al Tombolato di Cittadella. Il comune denominatore tra tutte queste sfide non è solo il risultato, ovvero un pareggio. Bensì, l'inizio dei 90'. Nel quale Brunori e compagni sono partiti con un gol di svantaggi ai primi giri d'orologio, compromettendo prima nella testa che nelle gambe il proseguo del match, poi per bravura o fortuna sempre ripreso con un pareggio.

Campanelli d'allarme sui quali Corini dovrà lavorare molto per evitare altre sbandate del genere, che durante la stagione si traducono in punti persi ed obiettivi in bilico. Il conseguimento del piazzamento playoff, potrebbe passare dal prossimo match fuori casa dei siciliani, in programma il prossimo uno aprile - allo stadio Ennio Tardini - contro il Parma di Fabio Pecchia. Quest'ultima, ottava forza del campionato di Serie B e distante esattamente tre lunghezza dal club targato City Football Group. Da tenere occhio anche il match più ravvicinato, al Barbera nel confronto con il Modena. Binomio di gare che vale un crocevia stagionale, da non sottovalutare.