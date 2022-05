Palermo, dalla Spagna alla Cina: il City Group e lo sceicco dei quattro mondi

Il Troyes conquistò la Ligue 1 francese subito dopo la cessione. New York e Melbourne campioni nel 2021. E Palermo può sognare

Tra i tanti obiettivi posti dalla nota holding la crescita dei giovani talenti e gli investimenti nelle infrastrutture, attraverso la nascita di moderni centri sportivi. In Europa, Mansour controlla anche il Troyes in Francia, il Girona in Spagna e il Lommel in Belgio. Al momento, gli unici in massima serie sono i francesi, che giocano in Ligue 1. L'ingresso nel Troyes avvenne nel 2020 e il club riuscì a centrare la promozione dopo appena un anno di seconda serie con una spesa complessiva di 21,8 milioni di euro. "Più alti e bassi, invece, per l'avventura in Spagna, dove City Group non ha una quota di maggioranza. Nel 2017, il Girona aveva appena conquistato la prima promozione della sua storia in Liga quando la holding decise di rilevare il 47 per cento. È tuttora in seconda serie, categoria in cui fu acquistato nel 2020, il Lommel (...) È in questa squadra che City Group ha effettuato la campagna acquisti più verde, con una media di 20 anni fra i tanti nuovi arrivi.", si legge.