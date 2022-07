Palermo, dalla campagna abbonamenti a ritiro ed esordio: i prossimi impegni del club

Per le tessere stagionali la piazza già freme, in piena continuità con l'affluenza di tifosi presentatasi durante i playoff. Trentamila spettatori di media, con un picco assoluto di 35.037 emessi per la semifinale di ritorno con la FeralpiSalò. In tal senso, dunque, sono attese le date di inizio della campagna, mentre per quanto riguarda il pre campionato è ormai tutto pronto, con un programma preciso stilato verso l'esordio ufficiale della stagione, i preliminari di Coppa Italia. Il 10 luglio inizierà il ritiro a Boccadifalco, che proseguirà fino al 30 luglio per poi lasciare spazio - il giorno seguente - al primo match ufficiale della stagione 2022/23.