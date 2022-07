Palermo, dal “Renzo Barbera” a “Torretta”: il futuro passa anche dalle infrastrutture

Il futuro dei rosanero passa anche dalle infrastrutture

"Palermo, da Barbera a Torretta. Il futuro passa anche da qui".

Titola così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'immediato prossimo futuro che attenderà i rosanero, con l'inizio nella nuova era Mansour, soffermandosi in particolare sulla situazione legata alle infrastrutture.

"Il City Football Group ha visto nel club rosanero non soltanto un'opportunità sportiva per metter piede nel calcio italiano, ma anche una finestra per cercare di investire sulle infrastrutture": oggetto di discussione durante l'incontro che si svolgerà nella giornata di domani, a Palazzo delle Aquile, tra i dirigenti del prestigioso gruppo e il nuovo sindaco di Palermo Lagalla."Priorità al progetto sportivo, chiaramente, ma con un occhio al futuro, legato sempre alla crescita del Palermo in ambito nazionale e chissà, anche internazionale".

Per il "Renzo Barbera", attualmente, resta in vigore una concessione di sei anni siglata nel 2020. Mirri, durante i tre anni sotto la sua gestione, non ha mai nascosto l'ambizione di rimodernare la casa dei rosanero con l'obiettivo di renderla più consona ai canoni attuali.

Resta in ballo, tuttavia, anche l'altro progetto relativo al centro sportivo. Gli emissari del City football Group, nelle scorse settimane hanno visitato personalmente l'area individuata dal club per far sorgere la struttura, a Torretta. Il Palermo ha ottenuto in concessione il campo comunale, dove sono iniziati i lavori. Nei i terreni adiacenti, invece, "andranno poste le prime pietre per il nuovo impianto".

"L'opera (per la quale è stata creata un'altra società, la Palermo Calcio Real Estate srl) - prosegue il quotidiano - è però rimasta ancorata all'attivazione delle linee di credito e di garanzia da parte dell'Istituto del Credito Sportivo. Con la holding dello sceicco Mansur, dovrebbe venir meno la necessità di ricorrere ad un finanziamento, ma questo verrà valutato

in seguito".

Fino alla completa realizzazione del centro sportivo, la questione legata al campo di allenamento dei rosanero, resterà in ballo. Mentre nei mesi scorsi la squadra si è alternata tra Sport Village e "Renzo Barbera", adesso, fino al 30 luglio avrà a disposizione il «Tenente Onorato» di Boccadifalco. Situazione che - sottolinea il quotidiano - "se paragonata ai club europei del City Football Group, mette il Palermo più sul piano del Girona che del Troyes".