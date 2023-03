Palermo, dal Pisa a Pisa: Corini sfida D’Angelo senza Gomes. Claudio all’andata…

Si dice che ci si accorge di quanto preziosa sia qualcosa solo quando la si è persa. Claudio Gomes è un po' così, l'addetto al lavoro sporco, sempre presente e attivo per tutti i novanta minuti, instancabile, il cui lavoro viene spesso messo poco in risalto. Ma Claudio c'è, è lì e la sua assenza pesa, eccome. Con il francese e in campo, il Palermo ha trovato un profilo adatto per il modulo di Corini , che prevede i tre centrocampisti con caratteristiche differenti ma complementari ed in simbiosi tra loro.

Venti punti conquistati dal Palermo con Gomes in campo, sui trentasette conquistati in totale. Più del 50%. I dati non mentono, sono lo specchio della realtà e aiutano a spiegare i fatti. E' pur vero che non si vive di dati, non si vince con il possesso palla o con il maggior numero di tiri in porta, ma analizzare statisticamente le prestazioni ci consente di inquadrare meglio le peculiarità di un calciatore. 598 passaggi in totale realizzati dal centrocampista francese, di cui 500 riusciti. L'84%. Una media pazzesca per la Serie B, campionato in cui è spesso difficile imporsi per una squadra abituata a costruire l'azione dal basso.