Palermo, dal nuovo modulo al ritorno di Stulac: così la squadra è uscita dalla crisi

"Il Palermo ritrovato. Così la squadra è uscita dalla crisi". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo . "Un modulo nuovo che funziona, il capitano in nazionale, la mediana con Stulac regista che comincia a dare equilibri, ma allo stesso tempo le geometrie che mancavano. E il morale che sembra al punto più alto da quando è iniziato il campionato".

Eugenio Corini sembra, infatti, aver trovato la quadra. Quattro risultati utili di fila, la preziosa vittoria contro il Cagliari al "Renzo Barbera". E adesso l'ultima gara del 2022 in quel di Brescia . Contro le Rondinelle, il Palermo può chiudere l'anno a metà classifica. "E cominciare un nuovo campionato con il vento in poppa. In campo, infatti, si stanno via via correggendo tutti i difetti che sono emersi nei primi mesi", si legge.

Il 3-5-2 proposto da Corini in occasione delle ultime partite ufficiali ha permesso alla difesa di consolidarsi, con il Palermo che ha subito soltanto due gol nelle ultime quattro gare. "Ma adesso il cambio di passo lo sta cominciando a imprimere il centrocampo", con il ritorno da titolare di Leo Stulac, con gli inserimenti di un potenziare goleador come Jacopo Segre e con Dario Saric che sembra in ripresa. Inoltre, si è risolto anche il rebus della fascia sinistra, con Marco Sala fra i migliori in campo dopo alcuni stop causa infortunio. Ma non solo; "è cresciuto moltissimo in personalità e condizione fisica anche Di Mariano [...] Infine, c’è l’effetto Brunori, il capitano che si è ritrovato a suon di reti pesantissime dopo i due errori dal dischetto", conclude il noto quotidiano.