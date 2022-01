Palermo, dal nuovo corso di Baldini al cluster: due settimane nella morsa del Covid

L'organico a disposizione di Silvio Baldini è stato falcidiato dal Covid-19: in casa Palermo i positivi sono attualmente 23, 19 calciatori e 4 componenti dello staff tecnico

"Quando il Palermo è tornato in campo, a Tommaso Natale, il consueto giro di tamponi previsto dal protocollo sanitario ha consegnato a Baldini una rosa quasi al completo, con due sole assenze: il positivo individuato prima di Capodanno e un altro calciatore, di ritorno dal centro Italia", si legge. In via ufficiale i nomi dei due non sono mai stati fatti ma gli unici a non aver ancora messo piede nel terreno di gioco dello Sport Village sono Buttaro e Giron.