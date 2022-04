Palermo, dal flop di Pagani al tris vincente: la metamorfosi e la corsa al 2° posto

Stop alle rotazioni, ora c’è un gruppo ristretto: le scelte di Silvio Baldini hanno portato al Palermo reti e punti pesanti in chiave play off

I tre pareggi consecutivi contro Fidelis Andria, Potenza e Paganese sembravano aver segnato un punto di non ritorno. Invece, i rosa hanno centrato tre successi consecutivi che permettono a Brunori e compagni di continuare a credere nel 2° posto in classifica che darebbe un netto vantaggio in ottica play off. In queste tre vittorie, Baldini ha praticamente utilizzato gli stessi uomini riducendo all'osso le rotazioni dell'undici titolare. E' stato ridotto, infatti, tangibilmente il minutaggio di chi ha reso al di sotto delle aspettative come Somma, Crivello, Doda, Odjer e Felici. "Finiti gli esperimenti, il Palermo ha cambiato volto. In questo modo, oltretutto, Baldini ha dato un segnale. Non proprio di tolleranza zero, ma quantomeno un avvertimento per tutti: ogni errore, in questa fase del campionato, può essere decisivo", si legge sul Gds.