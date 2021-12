Palermo, dal caso Di Piazza all’inserimento di Pallotta: le ultime sulla cessione

Dal rigetto del sequestro dei beni di Hera Hora in sfavore di Tony Di Piazza all'inserimento di James Pallotta nella trattativa per la cessione del club rosanero, saldamente in mano a Dario Mirri e al fondo inglese

Mediagol (ls) ⚽️

"Si attendono di conoscere le mosse dell'italo americano che ha replicato con un lungo comunicato sostenendo che i punti da dirimere sono ancora numerosi". così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che punta i riflettori sulla trattativa per la cessione del Palermo e sul caso Tony Di Piazza, con l'imprenditore italo-americano che ha perso la causa legata al sequestro in suo favore dei beni di Hera Hora per una somma totale di 11,9 milioni di euro. Una somma comunque ingente, ma che non inciderà - si legge sul quotidiano - sulle trattative che porteranno alla cessione del club rosanero, in quanto si tratterebbe di eventuali debiti appartenenti ad Hera Hora, e dai quali il Palermo sarebbe in ogni modo sollevato.

A margine del riconoscimento del giudizio in favore della proprietà di Dario Mirri, il club del capoluogo siciliano ha diramato una nota molto chiara sui propri canali d'informazione ufficiali, ribandendo come si ormai concreto l'inserimento di nuovi capitali nella società. Una trattativa portata avanti ormai da diversi mesi, "con investitori seri, capaci di regalare alla città e ai tifosi le gioie che meritano", si legge nel comunicato.

"L'investitore di cui si parla non sarà James Pallotta, il bostoniano ex presidente della Roma". Prosegue così il quotidiano, che insiste sull'impossibilità attuale di vedere l'ex presidente della Roma ai vertici del club rosanero in un prossimo futuro. Le voci legate ad un suo interessamento sono legate a qualche mese fa, quando Pallotta aveva avanzato una richiesta di informazioni sul Palermo fatta a Lazard, la banca d'affari alla quale Dario Mirri e la società siciliana si affidano.