Palermo, Dal Canto su Brunori: “Può superare i 17 gol, non ha problemi di modulo”

Le parole rilasciate dall'ex tecnico dell'attaccante italo-brasiliano

Una soglia gol che si è però posto di superare anche a Palermo, con la doppietta messa a segno nell'ultimo match contro il Campobasso che gli è valso il raggiungimento della doppia cifra. Una stagione certamente positiva per il giocatore di proprietà della Juventus, sul quale si è così espresso Dal Canto alle colonne odierne del Giornale di Sicilia: "Gli auguro di fare più reti possibili, di superare anche la quota dei 17 gol siglati con l’Arezzo. È ben avviato. Non mancano più tantissime partite, però il campionato entra nella fase che conta. I gol diventeranno sempre più pesanti al di là del numero. Non credo abbia problemi di modulo. Con noi, ad Arezzo, giocava con una punta al fianco e un trequartista alle spalle. Adesso gioca con un trequartista dietro, ma anche due esterni d’attacco. Matteo può fare quello che vuole, è un giocatore che sa far giocare la squadra, sa leggere la palla, attacca bene la profondità e sente la porta".