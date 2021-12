Palermo, Dal Canto su Brunori: “Con me ad Arezzo aveva tutto, merita altre categorie”

Le parole dell'ex allenatore di Matteo Brunori, Alessandro Dal Canto, che ai tempi dell'Arezzo ha avuto in rosa proprio l'attuale bomber del Palermo di Giacomo Filippi

A spiegarlo è proprio il suo ex allenatore, che in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua in merito al rendimento super di questa prima parte di stagione con la franchigia palermitana. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:"Sta facendo anche meglio. A me ha stupito di più che in questi anni non si sia messo in luce. In C è un lusso. Dopo Arezzo, ha fatto due anni in B tra Pescara ed Entella, magari non era ancora nella maturità piena per emergere in una categoria che gli appartiene di diritto. È strano che non stia lì, perché ha tutto: tecnica, velocità, potenza".